شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يحكي تفاصيل استشهاد أبناؤه الثلاثة أمامه بعد أن اغتالتهم مليشيا الدعم السريع في مجزرة شهيرة

حكى رجل سوداني, تفاصيل استشهاد أبناؤه الثلاثة أمامه في مجزرة شهيرة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع, بولاية الجزيرة العام الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حكى الرجل الذي يسكن قرية ود النورة التي استباحتها المليشيا وارتكبت فيها مجازر بشعة, تفاصيل استشهاد الأبناء.

وقال الرجل أن أهالي القرية جاءوا بجثمان إبنه الأول في “كارو”, بعد أن سقط شهيداً في أحد الارتكازات بالقرية ثم أتوا بعده بالثاني والثالث.

وبحسب رصد محرر موقع النيلين, فقد ضرب الرجل أروع الأمثلة في الصبر على فقده أبنائه مؤكداً أن الإبن الرابع نجأ بأعجوبة من المجزرة التي ارتكبتها المليشيا.

محمد عثمان _ النيلين