شاهد بالفيديو.. بعد زواجها من “خواجة”.. التيكتوكر السودانية “مي” تطالب النساء بالتعلم من قصتها وزوجها يغازلها: (أنا أحبك يا قمري)

نشرت التيكتوكر, السودانية, مي أحمد, مقطع فيديو حديث عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظي بتفاعل واسع من متابعيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر, السودانية, التي تقيم ببريطانيا, كانت قد فاجأت متابعيها بزواجها من رجل من إحدى الجنسيات الأوروبية.

https://www.facebook.com/share/v/1A7bL9R7Ea/

ونصحت مي, متابعتها من النساء بالتعلم من قصتها بعد عوضها الله بزوج أعاد إليها الحياة بعد العذاب الذي تعرضت له في تجربتها السابقة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد فاجأ زوج التيكتوكر, المتابعات لحساب زوجته باقتحامه مقطع الفيديو بتعليقات عبر فيها عن حبه لها قائلاً: (عينيك تبدو جميلة جداً يا قمر) لترد عليه زوجته: (هذا بسببك) ليكتب لها: (أنا أحبك يا قمري).

محمد عثمان _ النيلين