بالفيديو.. فتاة سودانية تحكي قصتها: (زوج أختي يخونها ويتواصل معي عبر الماسنجر فماذا أفعل؟)

تلقت التيكتوكر, والناشطة السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, مداخلة عبر منصتها على تطبيق “تيك توك”, من إحدى الفتيات حكت من خلالها مشكلتها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شكت الفتة من شقيق أختها الذي قام بالتواصل معها في الخاص عبر تطبيق فيسبوك.

وأكدت الفتاة أن زوج أختها دخل عليها في الخاص ولا يعرفها وجرت بينهما محادثات دون أن تخبره انها شقيقة زوجته التي تعاني معه في تربية الأولاد ومشاغل الحياة.

وقالت الفتاة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها في حيرة من أمرها, هل تخبر أختها بما يحدث مع العلم أنها ضبطته من قبل مع فتاة داخل سيارته.

محمد عثمان _ النيلين