شاهد بالفيديو.. المذيعة عزيزة عوض الكريم: (حملت السلاح في وجه معلماتي بالمدرسة)

حكت المذيعة السودانية, عزيزة عوض الكريم, موقف طريف وصعب في نفس الوقت, وذلك عندما كانت طالبة في نهاية إمتحانات العام الدراسي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حكت مذيعة قناة البلد, الموقف في حلقة حلت فيها ضيفة على الشاعرة والإعلامية, نضال حسن الحاج.

وقالت عزيزة, في سردها أنها حملت سلاح رجل الشرطة الذي يقوم بتأمين المدرسة, بعدما وضعه تحت شرطة لأداء الصلاة.

وأضافت: قمت بحمل السلاح في وجه المعلمات وسط حالة من الخوف والهلع بالمدرسة ليقوم رجل الشرطة بعد ذلك بملاحقتي وسحب السلاح مني.

محمد عثمان _ النيلين