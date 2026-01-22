الدفاع الإماراتية تنفي بشكل قاطع اتهامات محافظ حضرموت

نفت وزارة الدفاع الإماراتية تصريحات محافظ حضرموت سالم الحنبشي، بشأن مزاعم اكتشاف كميات من الأسلحة والمتفجرات يُزعم ارتباطها بدولة الإمارات بمدينة المكلا اليمنية.

وجاء في البيان أن هذه الادعاءات “باطلة ومضللة ولا تستند إلى أي دليل أو حقيقة”، وأكدت الوزارة أن تلك المزاعم “عارية تماما عن الصحة، وتمثل محاولة مرفوضة لتزييف الوقائع وتضليل الرأي العام، وتشويه متعمد لسمعة القوات المسلحة الإماراتية والنيل من التزاماتها العسكرية وسجلها المشهود”.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنهاء الانسحاب العسكري الإماراتي من اليمن بشكل رسمي وكامل منذ 3 ديسمبر 2025، قائلة: “القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من اليمن بشكل رسمي وعلني بتاريخ الثالث من ديسمبر 2025، وقد شمل ذلك نقل جميع المعدات والأسلحة والأجهزة وفقا للإجراءات العسكرية المعتمدة والمتعارف عليها”.

وأضاف البيان أن هذا الانسحاب “يقطع الطريق أمام أي تأويل أو ادعاء بوجود أي حضور عسكري أو لوجستي أو تقني تابع لدولة الإمارات على الأراضي اليمنية”.

وفي ردها على ما أُثير حول مزاعم وجود “سجون سرية” داخل المطار، وصفت الوزارة هذه الادعاءات بأنها “افتراء وتضليل متعمد يهدف إلى صناعة روايات مفبركة تفتقر إلى الدقة والمهنية”.

وأكدت الوزراة أن المرافق المذكورة “ليست سوى ثكنات عسكرية، وغرف عمليات، وملاجئ محصنة، بعضها يقع تحت سطح الأرض، وهو أمر معتاد ومعروف في مختلف المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم، ولا يحمل أي دلالات خارجة عن السياق العسكري الطبيعي”.

وشدد البيان على أن “الزج باسم دولة الإمارات في مثل هذه الادعاءات يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية والجهات التي تقف وراء ترويج هذه الأكاذيب”.

واعتبرت الوزارة أن هذه الحادثة “تعكس محاولة مكشوفة لتمرير أجندات سياسية على حساب الحقيقة، وجزءا من حملة ممنهجة لتشويه صورة دولة الإمارات وتضحيات جنودها في سبيل دعم اليمن وحماية أمنه واستقراره على مدى أكثر من عشر سنوات”.

