حركة العدل والمساواة السودانية: بيان إدانة للاعتداءات المتبادلة وانتهاك سيادة الدول في المنطقة

تدين حركة العدل والمساواة السودانية بأشد العبارات الاعتداء الذي قامت به كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي.

تدين الحركة اعتداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دول الخليج العربي وزعزعة أمنها واستقرارها، وتؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الإقليمي والدولي، ولا يجوز تعريضه لأية تهديدات أو أعمال عسكرية.

إن استمرار سياسة التصعيد المتبادل من جميع الأطراف يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتقويض الاستقرار الإقليمي، ويضع المنطقة أمام مخاطر جسيمة تمس أمن شعوبها ومصالحها الحيوية.

وتدعو الحركة إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، واعتماد الحوار والوسائل السلمية لتسوية النزاعات، بما يحفظ سيادة الدول ويصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.