هروب مبارك أمام جثمان السادات.. نجل الرئيس السابق يرد بهجوم لاذع على هيكل

هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، الكاتب محمد حسنين هيكل، بعد تداول فيديو يتناول فيه حادث المنصة التي قتل فيها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

ففي الفيديو، الذي نشر قبل سنوات، يقول هيكل، إن “مشهد المنصة والرئيس مقتولا وفي الأرض، ومبارك يخرج بظهره هاربا من هذا المشهد، (كأنه يقول) هو في حاله وإحنا في حالنا”، مشيرا إلى أن الأمن كان يدفع بمبارك -نائب الرئيس وقتها- إلى الخارج للحفاظ على الدولة المصرية، لكنه اعتبر أن هذا المشهد كان مؤثرا في مسيرة الرئيس السابق.

وتحدث هيكل كذلك عن تجربة شاه إيران الذي عاش قبل وفاته في مصر، ولم يكن قادرا على التحكم في ثروته، وهي تجربة أخرى أثرت في عقلية مبارك، ودفعته إلى عدم وضع ثروته في البنوك، على حد قوله.

فشن علاء مبارك، هجوما لاذعا على هيكل، ووصفه بـ”الكذاب”، قائلا في تعليق على منصة إكس: “الكذاب ده ربنا يرحمه بقى اللي طلع يصرح في يناير إن ثروة مبارك تتراوح مابين 9 إلى 11 مليار دولار وإن هذه المعلومات من المستندات الموثقة والتي قرأها بنفسه! وعندما استدعاه السيد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ليقدم هذه المستندات الموثقة أنكر وقال دي مجرد مقالات وتقارير قرأها وأنه لا يعلم شيء عن هذا الموضوع”.

توفي محمد حسنين هيكل، في عام 2016 بعد مضي 5 سنوات على الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في يناير 2011، وسجل في هذه الفترة حلقات تلفزيونية تناول فيها سياسات النظام السابق.

المصدر: RT