السودان يدين الإعتداء الإيراني على قطر والبحرين والكويت والأردن

أدانت حكومة السودان السبت في بيان لها اصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بكل قوةٍ ووضوح الإعتداء الإيراني السافر، وغير المشروع على دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تدين حكومة السودان بكل قوةٍ ووضوح الإعتداء الإيراني السافر، وغير المشروع على دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتؤكد وقوفها التام مع سيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها.

كما ندعو إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي والعودة لطاولة المفاوضات.