وزارة الطاقة تطمئن المواطنين بأن الإمدادات الحالية من المشتقات البترولية في البلاد مستقرة تنساب بصورة طبيعية

أصدرت وزارة الطاقة بيانا تطمئن المواطنين الكرام بأن الإمدادات الحالية من المشتقات البترولية في البلاد مستقرة تنساب بصورة طبيعية، وأن الكميات المتوفرة تكفي لتغطية احتياجات البلاد حتى نهاية شهر أبريل 2026.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

وزارة الطاقة

بيان صحفي

تطمئن وزارة الطاقة المواطنين الكرام بأن الإمدادات الحالية من المشتقات البترولية في البلاد مستقرة تنساب بصورة طبيعية، وأن الكميات المتوفرة تكفي لتغطية احتياجات البلاد حتى نهاية شهر أبريل 2026.

وتؤكد الوزارة، بأنها قد قامت بتأمين الإمدادات اللازمة من المنتجات البترولية للفترة القادمة، بالتنسيق الكامل مع شركائها المحليين والدوليين، وذلك ضمن خططها الرامية إلى ضمان استمرارية توفير الوقود بصورة منتظمة في جميع أنحاء البلاد.

كما توضح أن عمليات التوزيع إلى محطات الوقود في مختلف الولايات ستستمر وفق البرنامج المعتاد خلال شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر وما بعدها ، دون أي انقطاع.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الكرام بعدم الانسياق وراء الشائعات، لاسيما أن وضع الإمداد مطمئن ومستقر، ومتوفر لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية.

وتجدد وزارة الطاقة التزامها الكامل بمتابعة الإمدادات والتوزيع بشكل مستمر، والعمل مع جميع الشركاء لضمان استقرار السوق وتوفير المشتقات البترولية بصورة منتظمة.

إعلام زارة الطاقة