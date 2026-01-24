الخرطوم تعلن رسوم امتحانات الشهادة للمراحل الدراسية لعام 2025م ومواعيد السداد النهائية..

أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بياناً رسمياً حددت فيه قيمة الرسوم المقررة للامتحانات (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية) للعام 2025م، لجميع فئات التعليم (نظامي، اتحاد معلمين، تعليم خاص، ومنازل).