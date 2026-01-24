بيانات ووثائق
الخرطوم تعلن رسوم امتحانات الشهادة للمراحل الدراسية لعام 2025م ومواعيد السداد النهائية..
أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بياناً رسمياً حددت فيه قيمة الرسوم المقررة للامتحانات (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية) للعام 2025م، لجميع فئات التعليم (نظامي، اتحاد معلمين، تعليم خاص، ومنازل).
وجاءت تفاصيل الرسوم على النحو التالي:
الشهادة الابتدائية: 25,000 جنيه سوداني لجميع الفئات.
الشهادة المتوسطة: 30,000 جنيه سوداني لجميع الفئات.
الشهادة الثانوية (الرسوم المحلية): 40,000 جنيه سوداني لجميع الفئات.
كما حددت الوزارة المواعيد النهائية لسداد هذه الرسوم وفقاً للجدول الزمني الآتي:
الشهادة الابتدائية: الخميس 15 يناير 2026م.
الشهادة المتوسطة: الأحد 1 فبراير 2026م.
الشهادة الثانوية: الأحد 1 مارس 2026م.
خرطوم نيوز