العدل والمساواة: بيان حول مؤامرات المليشيا بمناطق شمال دارفور

تتابع حركة العدل والمساواة السودانية محاولات مليشيا آل دقلو وأدواتها التغطية على الهزائم التي تعرّضت لها في أبو قمرة وأم برو، حيث استهدفت القوات المسلحة والقوة المشتركة مرتزقة المليشيا ومأجوريها، ما دفع مرتزقتهم إلى الفرار والتخلّص من العربات التي كانوا يستخدمونها عبر بيعها في الأسواق المحلية.

وللتغطية على هذه الفضيحة، قام المدعو سليمان صندل حقار، أحد أدوات المليشيا، بإرسال أموال نُهبت من مواطني الفاشر – لإعادة شراء ذات العربات التي تخلّص منها عناصرهم من المرتزقة والمأجورين، تمهيداً للادعاء زوراً بأنها غُنمت من القوة المشتركة، وذلك في محاولة يائسة لصناعة نصر زائف وتضليل الرأي العام.

وتؤكد الحركة أن هذه المخططات مكشوفة ومرصودة بالكامل، وأن لجوء المليشيا لاستخدام المال والمسرحيات المفبركة لن يغيّر من حقيقة هزيمتها، ولن ينطلي على وعي الشعب السوداني.

حركة العدل والمساواة السودانية ‏Justice & Equality Movement (JEM)