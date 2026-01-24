وزارة الخارجية تؤكّد متابعتها لاوضاع السودانيين في اليمن وحرصها على امنهم وسلامتهم

أكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم متابعتها لاحوال الجالية السودانية في اليمن الشقيق وتواصلها مع السلطات اليمنية والاطمئنان على اوضاعهم وحرصها على امنهم وسلامتهم، موضحة أن رعاية مصالح المواطنين السُودانيين في الخارج وضمان سلامتهم وتقديم الخدمات القنصلية لهم تُمثل أولوية ثابتة لعمل سفارات وبعثات جمهوريّة السُودان في الخارج.

فيما يلي تورد سونا نص البيان

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تؤكّد وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن رعاية مصالح المواطنين السُودانيين في الخارج وضمان سلامتهم وتقديم الخدمات القنصلية لهم تُمثل أولوية ثابتة لعمل سفارات وبعثات جمهوريّة السُودان في الخارج.

وفي هذا الإطار، تتابع الوزارة بشكل يومي أوضاع أفراد الجالية السُودانية المتواجدين في مناطق مختلفة من الجمهورية اليمنية، وتطمئن إلى أن أوضاعهم مستقرة وهم بخير.

كما تُفيد الوزارة بأن السفارة المعتمدة لدى الجمهوريّة اليمنية على تواصل مستمر مع أفراد الجالية في مختلف مناطق اليمن، شمالا وجنوبا، وتدرس منذ فترة، وقبل التطورات الأخيرة، إمكانية تنظيم عودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن.

وتؤكد الوزارة استمرار التواصل مع السُلطات اليمنيّة المختصّة للنظر في إمكانية إجلاء المواطنين السُودانيين، غير أن توقف حركة الطيران من مطار عدن في ظل التطورات الأخيرة قد حال دون تنفيذ هذا الخيار في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، تدرس الوزارة خيارات بديلة، من بينها إمكانيّة تنظيم الإجلاء براً، حال تعذّر الإجلاء جواً.

تُجدّد وزارة الخارجيّة والتعاون الدولي تأكيدها على أنّ موضوع عودة المواطنين السُّودانيين الراغبين في ذلك من الجمهوريّة اليمنيّة وغيرها من الدول يظل محل اهتمامها ومتابعتها، وأنّها تعمل على تنفيذ ذلك بأفضل السُبل الممكنة بما يضمن عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرض الوطن.