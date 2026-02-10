روضة الحاج: ردُّوا على القلبِ اليتيم بياضَه فبمثله قد لا يليقُ الأسودُ!

‏كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”:

يتساقطونَ

كالثمارِ الفاسد ة

من شجرةِ العمر

مع أولِّ هبّة ريحٍ خفيفة

الأصدقاءُ

الذين لم يكونوا يوماً أصدقاءنا !