شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم وصفه بالنادر, ظهر فيه الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بندر”, وهو يتجول بسيارته مع مجموعة من المليشيا بحذر بعدما أحس بخوف الجنود من طيران الجيش.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن حرس “حميدتي”, لقي حتفه بعد ساعات من تصوير المقطع الذي لقي رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن “بندر”, كان قد تزوج من الإعلامية, والمودل الحسناء أمول المنير, قبل أشهر من اندلاع الحرب في السودان.

محمد عثمان _ النيلين