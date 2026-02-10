شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده “عود” يعزف ويغني عليه)

نشر الشيخ السوداني, المثير للجدل الأمين عمر الأمين, مقطع فيديو قام بتصويره عقب الإنتهاء من أداء مناسك العمرة, وجرى تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أعلن شيخ الأمين, عبر الفيديو عفوه عن كل من أساء إليه على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.

كما دافع الشيخ, عن الفنانين, وطالبهم بعدم الالتفات للإنتقادات التي توجه لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكداً أن الغناء كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال شيخ الأمين, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الصحابي عبد الله بن جعفر الطيار, كان عنده “مِزهر”, أو “عود” يعزف عليه ويغني, وذكر الشيخ أن إبن حزم, قال أن الصحابي الجليل إبن عمر, كان يسمع الغناء.

محمد عثمان _ النيلين