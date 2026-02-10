نصائح هامة للسودانيين العائدين من مصر.. احجزوا تذاكر البصات إلى “أرقين” فقط حتى لا تضطروا للمبيت في “المعبر”

نشرت صفحة “الجالية السودانية في مصر”, التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, نصائح هامة للسودانيين, العائدين من مصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نصحت الصفحة المواطنون الذين قرروا العودة إلى أرض الوطن, تجنب حجز تذاكر البصات لمدن السودان, المختلفة في رحلة واحدة.

ووفقاً لما أوردت الصفحة: (إلى السودانيين العائدين من مصر إلى السودان عبر شركات السفر ننقل لكم هذه النصيحة من واقع تجارب مريرة خاضها الكثير من المسافرين مؤخراً حرصاً على راحتكم.

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (احجزوا رحلتكم من القاهرة حتى (معبر أرقين) فقط وعدم الارتباط بتذكرة لجهة الوصول النهائية مسبقاً مهما كانت الوعود فبمجرد عبوركم ستجدون في المعبر خيارات واسعة من الباصات الكبيرة والشرائح السريعة الجاهزة للمغادرة فوراً.).

وأضافت: (هذا الخيار يجنبكم فترات الانتظار الطويلة التي قد تمتد ليوم أو أكثر بانتظار حافلة معينة تابعة للشركة التي حجزتم معها مما قد يضطركم للمبيت في المعبر في ظروف صعبة.).

ونوهت ذات الصفحة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (كما نذكركم بضرورة الاكتفاء بالأغراض الشخصية والابتعاد عن أي أغراض تجارية لضمان سلاسة الإجراءات وتجنب أي عوائق قد تؤدي لتأخيركم أو عودتكم وندعوكم لمشاركة هذه النصائح في صفحاتكم لتوعية أهلنا العائدين وشاركونا تجاربكم الشخصية في التعليقات لتعم الفائدة نسأل الله أن يكتب لكم السلامة وأن يصل الجميع إلى ديارهم آمنين.).

محمد عثمان _ النيلين