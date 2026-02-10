شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة “صينية” مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)

شهدت العاصمة الأوغندية, كمبالا, زواج فريد من نوعه جمع بين شاب سوداني, وفتاة صينية, حيث حضر مراسم الزفاف عدد كبير من السودانيين, بكمبالا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العريس السوداني, خالد استيلا, تزوج من الصينية المسلمة “عائشة”, بعد علاقة امتدت لسنوات.

مطربة الحفل الفنانة هالة عمر, نشرت صور من حفل الزفاف الذي أحيته بالغناء وكتبت: (مبروك خالد وعائشة : كنت سعيدة بالامس وانا بغني في زواج الشاب السوداني المجتهد خالد استيلا وزوجته صينية الجنسية المسلمة عائشة ( لي جوي جوي ) في كمبالا لانه حسيت انو كنت على رأس لحظة مهمة في حياة شخصين من بيئتين مختلفات باختلاف اللون والعرق والعادات والتقاليد واللغات جمعهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام ونجحو مع بعض ، مليون مبروك خالد وعائشة).

محمد عثمان _ النيلين