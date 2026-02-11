أستاذتى العظيمة بحبك.. هند صبري تغازل ميمي جمال

أشادت النجمة هند صبري بالفنانة القديرة ميمي جمال، التي تشاركها البطولة في أحداث مسلسل منّاعة، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2026 على شاشة قنوات الشركة المتحدة.

ونشرت ميمي جمال عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صورة تجمعها مع هند صبري من كواليس التصوير، لترد الأخيرة عليها بكلمات مليئة بالاحترام و المودة قائلة: يا أستاذتي العظيمة أنا بحبك، معبرة عن تقديرها الكبير لميمي جمال.

بوستر مسلسل مناعة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “مناعة” البوستر الرسمي من بطولة الفنانة هند صبري وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى ٢٠٢٦.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم “المناعة النفسية” في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

صدى البلد