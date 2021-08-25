البلاد تمضي نحو هاوية سحيقة ستضرب السودان لسنوات طويلة قادمة





إنهيار السودان ،لجنة إزالة التمكين تعمل على تدمير الإقتصاد السوداني، البرهان وحمدوك هم المسؤولين بشكل مباشر في كل ما يحدث.

7% فقط من الكتلة النقدية موجودة في البنوك المحلية وحالياً رجال الأعمال سوف يسحبون اموالهم من البنوك لتصبح البنوك خاوية من النقد المحلي وستصبح البنوك عبارة عن بيوت اشباح مالية.

الحكومة الحالية بلا استثناء من عسكريين ومدنيين عبارة عن مجموعات جاهلة بما تقوم به ومتخبطة فالدولة لا تدار بهذه العقلية أبداً.

الدولة تحتاج إلى تغيير حقيقي بالتي هي احسن او بالتي هي اخشن ويجب مغادرة جميع الموجودين حالياً في السلطة السيادية والتنفيذية لمواقعهم وتسليم السلطة لرئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، حتى تتم عقد انتخابات عامة في السودان في فترة لا تتجاوز 6 شهور كحد اقصي.

اما الوضع الحالي الذي تمضي فيه البلاد هو نحو هاوية سحيقة ستضرب السودان لسنوات طويلة قادمة.

محمد السر مساعد