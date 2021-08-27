هادي ود البورت: لكن يا مناوي البوكو .. حرام





سمعت كلام السيد الحاكم مناوي على الرغم من انو الكلام حمال اوجه ممكن يتنصل منو

لكن يا مناوي البوكو حراااااااااااااام

عربات البوكو . ما اتنعشت وكانت مربحة الا لانها ضد سياسية الدولة تفرض شروط على الاستيراد الرسمي والسداد المقدم للجمارك دي الادت البوكو افضلية نسبية في السعر والموديل و والتسوية خلاها ارخص في البيع في الخرطوم وجميع مدن السودان وليس الفاشر وحدها

إذا كان البوكو حلال. خلاص العدالة الكايسها انت يفترض يسمحو لكل الناس استيراد العربات من اي نوع واي موديل

يسمحو اولا للمغتربين اسياد الرصة الاستيراد خصوصا من الخليج

يسمحو لينا في بورتسودان نجيب بشلتين. يسمحو. لناس كسلا يجيبو بإرتريا

يسمحو لكل الناس برضو يجيبو بارقين

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كده تبقى البوكو. حلال. للجميع. والناس تتنافس نشوف البجيب عربات ارخص منو ؟. وكده ولا خطط ولا دولة و لا تشريعات ولا ضغط على الشوارع ولا استنزاف موارد ولا يحزنون

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السيد مناوي فرق كبير بين تكون مناضل ورجل دولة

هادي ود البورت