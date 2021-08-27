فرصة أخري أمام وجدي صالح لتوضيح صلته بأحد الضباط الموقوفين قبل أن تقوم الصحافة بكشف المستور !!





ماهي علاقة وجدي صالح العضو البارز بلجنة التفكيك وأحد الضباط الذين تم توقيفهم بعد اكتشاف مليارات الجنيهات في حساباتهم البنكية ؟!!

لماذا لم يتقدم الكوميدي وجدي صالح لإعلان القبض علي الضباط وترك المهمة لصاحبه صلاح مناع ؟!!

لماذا لم تصدر قيادة الشرطة السودانية حتي هذه اللحظة بياناً لتوضيح موقفها من اتهام ثلاثة من ضباطها بالضلوع في عمليات ابتزاز والحصول علي أموال بطرق غير شرعية ؟!!.

الفرصة أمام الشرطة للتوضيح .. وفرصة أخري أمام وجدي صالح لتوضيح صلته بأحد الضباط الموقوفين قبل أن تقوم الصحافة بكشف المستور !!

عبد الماجد عبد الحميد

