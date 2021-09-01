ماذا حدث في سوبا نهار يوم الأربعاء؟.. تعرف على التفاصيل





ماحدث في سوبا

طلبت القوة المشتركة ضمن حملاتها من الحركات المسلحة المتواجدة بمجمع رهف السكني بسوبا ( المجمع يتبع للشرطة وتتواجد به حركة الشعبية شمال المنشقة من عقار ) إخلاء المجمع ورفضت حركة شعبية شمال الخروج وتبادل الطرفان اعيرة نارية في الهواء ولم ترد خسائر حتي ذلك الوقت ….

الوضع الآن محتقن من الطرفين خارجيا القوة المشتركة تحيط المجمع من الخارج والحركة الشعبية المنشقة داخل المجمع تتعنت في الخروج ….

عائشة الماجدي