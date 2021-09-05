زهير السراج يكتب : في زمن التفاهة!





*بينما البلد على حافة الانهيار، غارقة في أزمة اقتصادية حادة وضائقة معيشية تضيق كل يوم، وأسعار فاحشة وكل زول شغال على كيفه، وظلام دامس، وسيول وغرق وتلال من الاوساخ ووالي هارب لا يعرف أحد اين يختبئ، وانحلال أمني وعصابات وجرائم على رأس الساعة، ومليشيات تروع المدنيين وترفع السلاح على أجهزة الأمن، وكل يوم فريق خلا جديد ولواء خلا جديد، ومسؤول عينوه الصباح ورفدوه بالليل وبيانات اعتذار، وكأن الموضوع علاقة عاطفية وليس تعييناً لمنصب رسمي يجب أن تكون له قواعد وأسس معينة، وليس على طريقة (حبيبى أكتب لى وأنا اكتب ليك بالحاصل بي والحاصل بيك)، ينهمك البعض في إقامة احتفالات زواج تجلت فيها كل المظاهر القبيحة، وينشغل بها الكثيرون لدرجة الاعجاب او الغرام، واطلاق اللعنات على حظهم السيء!.

*كتبت الزميلة (رشا عوض) نقلاً عن الكاتب المستنير (محمد البلادي): “سأل أحد الصحفيين الاديب والكاتب الكبير (ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ) ذات مرة: من منكما أكثر شهرة، أنت أم محمود ﺷﻜﻮﻛﻮ؟! ( شكوكو مونولوجست هزلي مشهور، كان يرتدي ثياب المهرجين لإضحاك الناس)، ﺭﺩ (العقاد) ﺑﺎﺳﺘﻐﺮﺍﺏ: “ﻣين ﺷﻜﻮﻛﻮ؟”.. وﻠﻤﺎ وصلت القصة ﻟﺸﻜﻮﻛﻮ قال للصحفي: “قول لصاحبك العقاد ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ويقف على أحد الأرصفة وسأقف على ﺭﺻﻴﻒ مقابل، ﻭﻧﺸﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ (هتتجمع) ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻦ؟!”. هنا رد العقاد: «قولوا ﻟﺸﻜﻮﻛﻮ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﻴﻒ ﻭﻳﺨﻠﻲ “ﺭﻗّﺎﺻﺔ” ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺍﻟثاﻧﻲ ﻭﻳﺸﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ (حتتلم) على مين أﻛﺘﺮ”

*”عبارة العقاد الأخيرة رغم قسوتها إلا أنها تحمل رسالة بليغة، مفادها أن القيمة لا تُقاس بالشهرة.. بل إنك – وفي أحيان كثيرة- تجد أنه كلما تعمق الإنسان في الإسفاف والابتذال، كلما ازداد جماهيرية وشهرة، وربما حفاوة لدى الناس”!

*”ميل الناس إلى الاحتفاء بالهشاشة والسطحية ليس جديداً.. فثمة انتقادات لهذا الميل منذ زمن سقراط.. لكنه للأمانة لم يحقق انتصاراً ساحقاً وواضحاً إلا في عصرنا الحالي، خصوصاً بعد اتحاد وسائل التواصل مع الرأسمالية، التي دفعت بالتافهين إلى أن يمسكوا بخطام المشهد الثقافي في واقعنا المعاش”.

*”ينقل الصحافي (جان عزيز) فصولاً مهمة من كتاب (نظام التفاهة) للكندي (ألان دونو) والذي يخلص فيه إلى أن التافهين قد حسموا المعركة لصالحهم.. ويعطي أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية نصيحة محبطة في بداية كتابه يقول فيها: (لا لزوم لهذه الكتب المعقدة.. لا تكن فخوراً ولا روحانياً فهذا يظهرك متكبراً.. لا تقدم أي فكرة جيدة، فستكون عرضة للنقد.. لا تحمل نظرة ثاقبة، عليك أن تكون قابلاً للتعليب.. لقد تغير الزمن.. فالتافهون أمسكوا بكل شيء)”!

*”يعيد (دونو) ذلك إلى عدة أسباب، منها تغيُّر المفاهيم في المجتمعات.. يقول: (لقد صار الشأن العام تقنية استهلاكية لا منظومة قيم ومبادئ ومفاهيم عليا.. واختلط مفهوم المصلحة العامة مع المصالح الخاصة للأفراد.. جامعات اليوم التي تموّلها الشركات، صارت مصنعاً للأجراء لا للمثقفين!.. حتى أن رئيس جامعة كبرى قال مرة: إن على العقول أن تتناسب مع حاجات الشركات!، لا مكان للعقل النقدي، كما قال رئيس إحدى الشبكات الإعلامية الضخمة إن وظيفته هي أن يبيع للمعلن الجزء المتوفر من عقول مشاهديه المستهلكين)”!

*”الأسوأ أن التفاهة غيّرت مفاهيم ومقاييس النجاح في حياتنا، فالنجاح أصبح يعني الشذوذ لا التميز، وصارت قاعدته الأولى هي أن تجيد (اللعبة).. لم يعد النجاح شأناً إنسانياً تحكمه الأخلاقيات بل هو مجرد (لعبة).. وقد راجت العبارة في كل لغات العالم حتى أصبحت قانوناً يقول: (اللي تغلب به إلعب به)”.

*” في فيلم (الكيف) ــ فيلم مصرى ــ يطلب (مزجنجي) الذي يصر على أن يكون مطرباً رغم صوته الأجش، من أحد الشعراء أن يكتب له كلمات (تافهة) لأن الناس – بحسب زعمه- (عايزة تنسطل) حتى في الغناء.. ورغم نجاح الأغنية التافهة وجماهيريتها، إلاّ أنها علَّمتنا درساً مهماً هي أن التفاهة تدمر الشعوب كما تدمرها المخدرات . وربما أكثر” (إنتهى).

*توفي المطرب الشعبي الجميل (ابو عبيدة حسن) ولم يجد من يشيعه الى مثواه الاخير سوى السفير التركي واربعة مطربين لم يكن بينهم احد الذين أثروا من ترديد أغانيه ورموا النقوط بالملايين تحت اقدام القونات في الزواج الأخير .. انه فعلاً زمن التفاهة والتافهين!

صحيفة الجريدة