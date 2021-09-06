مدرب سوداني يموت على الهواء مباشرة بلدغة كوبرا سامة في السعودية (صورة)





لقي شاب سوداني في العقد الثالث من العمر مصرعه بعدما لدغته كوبرا سامة في بث مباشرة على الفيسبوك خلال عرض كان يقدمه أمام الجمهور

وأنهت لدغة الكوبرا السامة صداقة دامت طوال 11 عاماً مع الشاب السوداني نفذا خلالها العديد من العروض المشتركة التي أمتعت الجمهور في حديقة بمنطقة عسير في السعودية.

ووفق وسائل إعلام سعودية، قضى الشاب السوداني “منصور علي” ليلة بعد انتهاء فترة عمله وعروضه أمام الجمهور مع أصدقائه ليغادر بتلك الكوبرا الغادرة إلى غرفته الخاصة، ليدفعه حبه وشغفه إلى الاستعراض ومداعبة تلك القاتلة أمام متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الكارثة حلت بعد أن غدرت به الكوبرا ولدغته لدغة قاتلة ما دفعه للاستعانة بأصحابه بعد أن انتشر السم في جسده لينقل إلى مستشفى عسير ويفارق الحياة متأثراً بتلك اللدغة.

وكالات: (كوش نيوز)