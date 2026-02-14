زاهى حواس ينفى عمل كمين لـ«وسم السيسي»: لم أقل أبدًا أن توت عنخ آمون غير عبراني – فيديو

نفى الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، عمل «كمين» للدكتور وسيم السيسى، مشيرًا إلى أن لم يقل أبدًا أن توت عنخ آمون غير عبرانى.

وأضاف حواس، خلال حواره ببرنامج «كلام الناس»، عبر قناة «إم بى سى مصر»، مساء الجمعة، أن تصريحاته فى لقاء سابق جاءت بعد طلب من مسؤول، وأن ما يُنسب إليه من كلام غير دقيق.

وأوضح أن الدكتور وسيم السيسى رجل محترم لكنه يُغرر به فى بعض الأحيان، معبرًا عن تقديره واحترامه الكامل له.

ودعا حواس، إلى التركيز على الحقائق العلمية والابتعاد عن الشائعات والادعاءات التى تُسيء إلى التراث المصرى، مع التأكيد على أهمية الاستثمار فى الكوادر الوطنية للحفاظ على الهوية الحضارية.

ولفت إلى أن هناك أشخاصا كثيرون يتحدثون فى الآثار دون علم ويُصابون بهوس، وأن بعضهم يدَّعى وجود حضارة مفقودة بنت الأهرامات.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد نهضة مصرية فى مجال الآثار بفضل العلماء المصريين، لافتًا إلى أن مصر انتقلت من خدمة الأجانب فى الآثار إلى امتلاك علماء على مستوى عالٍ.

المصري اليوم