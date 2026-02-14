الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته

تأهل الهلال لربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي متصدراً مجموعته بعد فوزه عصر اليوم على ضيفه الكونغولي سانت لوبوبو بهدف دون مقابل باستاد أماهورو بالعاصمة الراوندية كيجالي، في الجولة الأخيرة للمجموعات – المجموعة الثالثة .

حسم الهلال أمره منذ الشوط الأول للمباراة بتسديدة قوية من مدافعه “ايبولا” الذي إنخرط بالناحية اليمني مستقبلاً تمريرة “عبد الرؤوف” الرائعة وأرسلها قوية عجز الحرس عن صدها محققا الهدف الاول للهلال في الدقيقة 28 ، وواصل الأزرق ضغطه طيلة زمن الشوط الأول حتى أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافع سانت لوبوبو ولاعب الهلال السابق “جورج ميندي” في الدقيقة 44 .

في الشوط الثاني أظهر الضيوف شراسة رغم النقص العددي في صفوفهم تعامل معها الهلال بخبراته، وزادت معاناة الهلال بطرد “صالح عادل” في الدقيقة 74 ليجري مدرب الهلال تغييرات دفاعية أسهمت في المحافظة على النتيجة لتنتهي المبارة بفوز الهلال بهدف رافعاً رصيده الي 11 نقطة في صدارة المجموعة .