الخليفي يعلن نهاية أزمة السوبر الأوروبي: لا خاسر اليوم وكرة القدم هي المنتصرة

أكد السيد ناصر غانم الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، أن الاتفاق المبدئي بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ورابطة الأندية الأوروبية ونادي ريال مدريد بشأن حل النزاعات القانونية المرتبطة بدوري السوبر الأوروبي يمثل محطة مهمة لكرة القدم في القارة، مشددا على أن “الجميع خرج فائزًا” من هذا التفاهم.

وفي تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، نقلها موقع beinsports، عبر الخليفي عن فخره وسعادته بالاتفاق، قائلا: “أنا فخور وسعيد جدا. أود أن أشكر جميع الأطراف المشاركة في هذا الاتفاق التاريخي”. كما وجّه الشكر إلى رئيس يويفا، واصفا إياه بـ”القائد الأكثر ذكاء وتواضعا”، مثمنا جهوده في خدمة كرة القدم الأوروبية.

وأشاد الخليفي برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، مؤكدا أن إرادته قادت النادي إلى اتخاذ قرار يصب في مصلحة كرة القدم الأوروبية، وأضاف: “إذا اعتقد أحد أنه خسر اليوم فهو مخطئ تماما. لا أحد خاسر، كرة القدم هي الفائزة”. كما ثمّن دور تشلسي وبهداد إقبالي، مشيدا كذلك برئيس برشلونة جوان لابورتا واصفا موقفه بالشجاع والحكيم.

وكان يويفا قد أعلن في بيان مشترك مع رابطة الأندية الأوروبية وريال مدريد التوصل إلى اتفاق مبدئي من شأنه إنهاء النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي فور استكمال تنفيذه، مؤكدا أن الاتفاق يحترم مبدأ الجدارة الرياضية ويركز على استدامة الأندية وتحسين تجربة المشجعين عبر توظيف التكنولوجيا، في خطوة تمهد لفتح صفحة جديدة في مسار كرة القدم الأوروبية.

الشرق القطرية