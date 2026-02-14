الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية

أنهى رين سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان وأسدى خدمة كبيرة للانس لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه 3-1 يوم الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين.

سجّل الأردني موسى التعمري (34) وإيستيبان لوبول (69) والبديل السويسري بريل إمبولو (81) ثلاثية رين مقابل هدف من عثمان ديمبلي (72).

وتوقّفت سلسلة الانتصارات المتتالية لسان جيرمان في الدوري عند سبعة وتجمد رصيده عند 51 نقطة، وبات مهددا بفقدان المركز الأول لمصلحة لانس الذي يتخلف عنه بنقطتين قبل مواجهة باريس أف سي السبت.

أما رين، فكان انتصاره مفاجئا بعد أربع خسارات متتالية في مختلف المسابقات، في سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، لكن النقاط الثلاث التي حققها رفعت رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

كما أنه الفوز الأول على سان جيرمان منذ مارس 2023، بعد ست مباريات ذاق فيها طعم الخسارة خمس مرات، آخرها بخماسية نظيفة في ذهاب الموسم الحالي.

وكشّر رين عن أنيابه سريعا حين سدد إيستيبان ليبول كرة من داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيمن للمرمى (6)، ردّ سان جيرمان كان ضعيفا بتصويبة ديزيريه دويه التي أمسكها الحارس بريس سامبا (12).

وحاول كوينتين ميرلن التسجيل لرين لكن الحارس الروسي ماتفي سافونوف منعه (32)، قبل أن يفتتح التعمري التسجيل حين وصلته كرة تقدّم فيها وراوغ الإكوادوري ويليان باتشو، مسجلا الكرة إلى يمين المرمى (34)، وكاد البرتغالي جواو نيفيش يعادل سريعا إلا أن تسديدته جاءت قريبة من القائم الأيسر (39).

بداية الشوط الثاني، أهدر أرنود نوردين فرصة كبيرة للتسجيل حين انفرد بالمرمى لكن سدد الكرة إلى جانب القائم الأيسر (46). وفي ظل عدم قدرة سان جيرمان على اختراق دفاع رين، عزّز أصحاب الأرض النتيجة برأسية لوبول بعد ركنية نفذها البولندي سيباستيان شيمانسكي (69). لكن الضيوف عادوا سريعا برأسية أيضا، سجلها ديمبيليه بعد عرضية لعبها المغربي أشرف حكيمي (72).

وأنقذ سامبا فريقه من التعادل بتصدّ ممتاز لتسديدة البرتغالي البديل غونزالو راموس القريبة (77). لكن البديل السويسري بريل إمبولو أنهى الأمور بالهدف الثالث الذي سجله بصدره إثر تمريرة البديل الآخر لودوفيك بلاز (81).

