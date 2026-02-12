رياضية

شاهد.. هدف فوز النصر السعودي على أركاداج التركماني في دوري أبطال آسيا 2

2026/02/12
nasr saudi
النصر السعودي

فاز نادي النصر السعودي على مضيفه أركاداج التركماني بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

ويدين الفريق السعودي “العالمي” بالفضل في انتصاره لمهاجمه الجديد عبد الله الحمدان الذي سجل هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وسجل عبد الله الحمدان الهدف الأول له مع نادي النصر، بعد الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية 2026، قادمًا من الغريم التقليدي الهلال.

وكانت هذه المباراة الأولى التي يشارك فيها الحمدان بشكل أساسي مع “العالمي”، والثانية بشكل عام، بعدما شارك كبديل في مواجهة اتحاد جدة (2-0) يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري “روشن” لكرة القدم للمحترفين.

المصدر: RT

