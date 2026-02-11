تصرفات مساعد غوارديولا تثير الجدل في معقل ليفربول

أثار بيب ليندرز مساعد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، موجة غضب واسعة بين جماهير ليفربول بسبب تصرفاته على أرض الملعب عقب خسارة الريدز أمام السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد ملعب أنفيلد مواجهة مثيرة انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في ختام الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وتقدم ليفربول أولا عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 74 بعد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك برناردو سيلفا التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 84.

وفي الوقت القاتل، سجل إيرلينغ هالاند هدف الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+3، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، مواصلا ملاحقته لأرسنال المتصدر بـ56 نقطة، في حين تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس.

وذكرت تقارير إعلامية مقربة من ليفربول أن ليندرز احتفل بشكل لافت على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، وهو ما اعتبره عدد كبير من جماهير الريدز تصرفا مستفزا وغير مبرر، خاصة في ظل تاريخه الطويل مع النادي.

وطالب بعض المشجعين المدرب الهولندي بالاحتفال داخل غرف الملابس بدلا من الظهور بهذه الطريقة أمام جماهير أنفيلد.

وكان ليندرز عمل لسنوات طويلة كمساعد ليورغن كلوب في ليفربول، حيث بدا في وقت سابق وكأنه سيبقى مرتبطا بالنادي مدى الحياة، قبل أن تنتهي فترته في عام 2024.

كما سبق له أن لمح إلى إمكانية العودة إلى ليفربول مستقبلا حال تحقيق طموحاته كمدرب رئيسي.

لكن بعد تجربة غير موفقة على رأس القيادة الفنية لفريق ريد بول سالزبورغ، عاد المدرب البالغ من العمر 43 عاما إلى العمل كمساعد مدرب، وهذه المرة ضمن الجهاز الفني لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، في خطوة لم تلق قبولا لدى جماهير ناديه السابق، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في “أنفيلد”.

روسيا اليوم