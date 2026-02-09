في مباراته الأولى مع ريال سرقسطة.. المدافع المغربي الياميق يختصر كل دراما كرة القدم!

قدم المدافع الدولي المغربي جواد الياميق في مباراته الأولى مع ريال سرقسطة عرضا دراميا استثنائيا جمع بين القمة والقاع، ليختصر في ليلة واحدة تقلبات كرة القدم بكل تفاصيلها.

ففي مواجهة ريال سرقسطة وإيبار ضمن الجولة 25 من دوري الدرجة الثانية الإسباني التي أقيمت أمس السبت وانتهت بالتعادل 1-1، ارتقى الياميق ببراعة ليلمس كرة عرضية برأسية بارعة في الدقيقة 26 من الشوط الأول، مسجلا هدف التقدم لفريقه الجديد الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادي الحزم السعودي.

لكن الفرحة لم تدم طويلا، ففي الدقيقة 55، وبينما كان الياميق يحاول إبعاد كرة خطيرة عن منطقة جزائه، ارتدت الكرة من قدميه إلى شباك فريقه مسجلا عن طريق الخطأ هدف التعادل لإيبار في هفوة دفاعية مؤسفة.

ولم تتوقف مصائب المدافع المغربي عند هذا الحد، إذ تدخل بقوة على مهاجم إيبار في كرة مشتركة خلال الوقت بدل الضائع، ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، لينهي مشاركته ويحرم فريقه من خدماته في الجولة المقبلة في وقت يعاني فيه سرقسطة أزمة هبوط معلنة، حيث يقبع في المركز الـ21 (قبل الأخير) برصيد 23 نقطة فقط.

ويعد ضم الياميق الذي دافع سابقا عن ألوان الرجاء البيضاوي وأولمبيك خريبكة في المغرب، وخاض تجارب احترافية في إيطاليا (جنوى وبيروجيا) وإسبانيا (بلد الوليد وسرقسطة على سبيل الإعارة عام 2020)، فضلا عن محطتين في الدوري السعودي مع الوحدة والنجمة، محاولة يائسة من إدارة نادي سرقسطة لتعزيز خط دفاعه وتفادي السقوط إلى الدرجة الثالثة، لكن بدايته المضطربة تطرح علامات استفهام حول جاهزيته للتحدي الصعب الذي ينتظره مع الفريق الإسباني.

⚽️ 26' : BUTEUR

❌ 55' : CSC

🟥 90+3' : CARTON ROUGE Le premier match de Jawad El-Yamiq depuis son départ d’Al Najma, IL EST FOU 😭💀pic.twitter.com/sjjXAv9P46 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) February 8, 2026

المصدر: RT