شاهد.. أمير قطر يلعب الغولف

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، الذي ينظم سنويا بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرياضة وتشجيع المجتمع على تبني نمط حياة نشط.

ونشر الشيخ تميم عدة صور عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، ظهر فيها وهو يمارس لعبة الغولف برفقة عدد من المشاركين، مرفقا الصورة “بتدوينة” كتب فيها: “يوم قطر الرياضي مناسبة سنوية لاستحضار أهمية الرياضة والممارسات الصحية، متمنيا لكم يوما رياضيا سعيدا”.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الرياضي للدولة لعام 2026 في مختلف مناطق البلاد، في مناسبة وطنية سنوية تعكس حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الرياضة وتعزيز مكانتها كجزء أساسي من نمط الحياة اليومي، تحت شعار “اخترت الرياضة”.

ويعود تنظيم اليوم الرياضي للدولة في الدوحة إلى فبراير 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي أقر تخصيص يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام مناسبة وطنية للرياضة، تشارك خلالها الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة في تنظيم فعاليات رياضية متنوعة.

المصدر: @TamimBinHamad