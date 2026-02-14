بريطانيا .. إجراءات جديدة للدخول اعتباراً من 25 فبراير الجاري

أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أنه اعتبارا من 25 فبراير 2026، فإن أغلب القادمين لزيارة المملكة المتحدة (باستثناء المواطنين البريطانيين والإيرلنديين، بمن فيهم من يحملون جنسيات مزدوجة)، سوف يحتاجون إلى تأشيرة إلكترونية (eVisa) أو تصريح سفر إلكتروني (ETA) .

وأشارت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – أنه للتحقق من الطلب الواجب عليك تقديمه، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:http://gov.uk/check-uk-visa

وأوضحت الوزارة أن الزوار من 85 جنسية – من بينهم مواطنو الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وفرنسا – والذين لا يُطلب منهم حاليًا الحصول على تأشيرة مسبقة، لن يتمكنوا من السفر قانونيًا إلى المملكة المتحدة دون استخراج تصريح سفر إلكتروني (ETA) قبل المغادرة.

وبموجب النظام الجديد، سيكون على جميع الراغبين في السفر الحصول مسبقًا على تصريح إلكتروني، سواء عبر ETA أو من خلال تأشيرة إلكترونية، على أن تتحمل شركات الطيران والنقل البحري مسؤولية التحقق من استيفاء المسافرين لهذه المتطلبات قبل إتمام الرحلات.

وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات مدنية تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني عن كل رحلة جوية أو بحرية مخالفة.

والتقديم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الحكومة البريطانية، مقابل رسوم تبلغ 16 جنيهًا إسترلينيًا.

الشرق القطرية