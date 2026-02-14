“ميتا” تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة في فيسبوك تتيح للمستخدمين تحريك صور ملفاتهم الشخصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التفاعل وإضفاء مزيد من الحيوية على الصور الرمزية.

وتتيح الميزة رفع الصورة الشخصية واختيار حركة مقترحة من أداة Meta AI مثل الابتسام أو تحريك الرموش أو تدوير الرأس، ليتم تحويل الصورة الثابتة إلى مقطع متحرك قصير يمكن عرضه على الملف الشخصي أو حفظه كفيديو أو GIF.

وتعتمد الخاصية على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي طورتها ميتا عام 2025، حيث تعمل الخوارزميات على تحليل ملامح الوجه وإضافة الحركات بشكل طبيعي وبدأت الميزة في الوصول تدريجيًا لمستخدمي النسخة الإنجليزية، مع خطط للتوسع إلى أسواق ولغات أخرى.

وأكدت ميتا أن الميزة اختيارية ويمكن إيقافها في أي وقت، مشددة على التزامها بسياسات الخصوصية، إذ تُخزن الصور المتحركة محليًا ولا تُستخدم لأغراض دعائية، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في منتجات الشركة، بما يشمل فيسبوك وواتساب وإنستاجرام

أخبار 24