تطوير بطارية تُشحن خلال ثوانٍ وتصمد 12 ألف دورة

كشف فريق بحثي من جامعة ستانفورد عن ابتكار بطارية جديدة من النيكل والحديد يمكن شحنها في أقل من دقيقة وتتحمل ما يصل إلى 12 ألف دورة شحن وتفريغ.

وأوضح الباحثون أن التطوير اعتمد على تعديل إلكترودات البطارية باستخدام محفزات نانوية تقلل المقاومة الكهربائية، ما سمح بتسريع التفاعلات الداخلية وتحقيق شحن فائق السرعة دون تدهور في الأداء.

وأكد قائد الفريق، الدكتور وي تشوي، أن البطارية حافظت على كفاءتها بعد آلاف الدورات، متفوقة بشكل كبير على بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية.

وأشار التقرير إلى أن الابتكار يعيد إحياء تقنية بطاريات النيكل – الحديد القديمة عبر تحسين واجهات التفاعل الكيميائي، ما أتاح سرعة شحن غير مسبوقة مع مستوى عالٍ من الأمان والاستدامة، إذ تخلو من العناصر الخطرة ويمكن تصنيعها من مواد منخفضة التكلفة.

