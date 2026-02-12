إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة “واتساب”

أطلقت منصة “واتساب” للتراسل الفوري، تحديثًا جديدًا على نظام أندرويد يتضمّن إضافة علامة تبويب مخصّصة للإعدادات داخل الواجهة الرئيسية، لتسهيل الوصول إلى خيارات الحساب، وتقليل الاعتماد على القوائم الجانبية.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم، وفقاً لموقع “WABetaInfo” التقني المتخصص، فتح صفحة الإعدادات مباشرة عبر أيقونة الملف الشخصي أعلى شاشة الدردشات، ما يختصر عدد الخطوات المطلوبة للوصول إلى المعلومات والخيارات المرتبطة بالحساب.

كما تختبر المنصة كذلك مسارًا إضافيًا للوصول السريع، يتمثل في تبويب جديد ضمن شريط التنقل السفلي يحمل اسم You، حيث يؤدي الضغط عليه إلى عرض صفحة الإعدادات نفسها، في إطار توجه لتقديم تجربة أكثر وضوحًا وتنظيمًا داخل الواجهة.

ويتضمن التحديث تصميمًا بصريًا محدّثًا لصفحة الإعدادات مع إضافة صورة غلاف في الجزء العلوي لإبراز هوية المستخدم، فيما تتوافر الميزة حاليًا لعدد محدود من المشاركين، تمهيدًا لتوسيع طرحها مستقبلًا بعد استكمال الاختبارات

