“ميتا” تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار

بدأت شركة ميتا في إنشاء مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار في ولاية إنديانا الأمريكية، وذلك في إطار سباقها للحصول على القدرات الحاسوبية الهائلة اللازمة ‌لدعم طموحاتها ‌في مجال الذكاء ‌الاصطناعي.

ونوهت الشركة بأن ⁠المنشأة مصممة لتوفير طاقة تبلغ جيجاوات عند بدء تشغيلها. على أن يعادل هذا الرقم تزويد ‌حوالي ‌800 ألف منزل بالطاقة.

وجاء الإعلان في ‌الوقت الذي تتنافس فيه ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى على بناء ‌مراكز بيانات ضخمة للتفوق على بعضها البعض في ⁠ما ⁠يعتبره المسؤولون التنفيذيون سباقا في مجال الذكاء الاصطناعي يحدث مرة واحدة في كل جيل، حتى مع تزايد معارضة الجماعات المعنية بالبيئة والمستهلكين لهذا التوسع الذي يستهلك الكثير من الطاقة

أخبار24