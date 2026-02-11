طول “السبابة” و”البنصر” مؤشر على حجم دماغ المواليد

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة “سوانسي” البريطانية، وجود ارتباط وثيق بين مقاييس أصابع المواليد الجدد وحجم أدمغتهم، حيث يعود ذلك إلى طبيعة التطور الهرموني للجنين داخل الرحم.

وأوضح الباحثون أن مستويات هرمون “الإستروجين” خلال الأشهر الأولى من الحمل تلعب دورًا محوريًا في هذا الارتباط، إذ إن ارتفاع نسبة طول إصبع “السبابة” مقارنة بـ “البنصر” -وهو ما يُعرف علميًا بمؤشر (2D:4D)-يعكس زيادة في مستويات الإستروجين مقابل التستوستيرون.

وشملت العينة البحثية 225 مولودًا، حيث كشفت النتائج أن الذكور الذين تعرضوا لمستويات أعلى من الإستروجين قبل الولادة امتلكوا محيط رأس أكبر، مما يشير إلى زيادة نسبية في حجم الدماغ.

ولم ترصد الدراسة هذا الارتباط المباشر لدى الإناث، مما يفتح آفاقًا جديدة لفهم الفوارق التطورية بين الجنسين وتأثيرها في القدرات العقلية والصحة العامة مستقبلًا.

أخبار24