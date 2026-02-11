لافروف: لا أتوقع أن يهدأ الشرق الأوسط في المستقبل المنظور

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهدوء لن يسود في الشرق الأوسط في المستقبل المنظور.

وقال لافروف في مؤتمر الشرق الأوسط لنادي “فالداي” الدولي للحوار: “لسوء الحظ، في هذه المرحلة، لا أعتقد أن هذه المنطقة (الشرق الأوسط) ستهدأ في الوقت قريب، على الرغم من العدد الهائل من المبادرات التي نعرفها جميعا”.

وأضاف: “موجات العنف مستمرة، ولا يوجد أي وضوح على الإطلاق فيما يتعلق بالمكونات الأخرى لهذه الخطة (خطة ترامب)، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونزع سلاح “حماس” وتنظيم المساعدات الإنسانية وتنظيم القيادة التنفيذية لهذا القطاع الفلسطيني، في سياق إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه العملية، وفي سياق تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية واحدة”.

وتابع: “نأمل بشدة أن يتم توضيح هذه القضايا، لا سيما الآن بعد أن أعلن زملاؤنا الأمريكيون الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. وهذا يرتبط بأعمال إعادة الإعمار والقضايا الإنسانية، ولكن القضية الأساسية تبقى هي إمكانية إقامة دولة فلسطينية”.

وأردف: “أود بشدة أن يقوم مجلس السلام، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس ترامب، بدراسة الأسباب الجذرية للصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) بشكل حقيقي”.

روسيا ترحب بجهود سلطنة عمان في عملية التفاوض بين إيران والولايات المتحدة

وقال لافروف: “نرحب بجهود الوساطة التي تبذلها سلطنة عمان. لقد تحدثت بالتفصيل أمس مع صديقي، الوزير العماني، السيد بدر البوسعيدي. وبالطبع، نعتقد أنه يجب التوصل إلى حل سلمي هنا (بين إيران والولايات المتحدة)”.

وأضاف: “نحن على اتصال دائم بأصدقائنا الإيرانيين، بمن فيهم بشكل مشترك مع زملائنا الصينيين. وهذا الأمر يقلقنا، نحن قلقون بشأن مستقبل إيران”.

المصدر: RT