موعد تجربة سيري 2.0 لأول مرة على آيفون

كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لأول ظهور لمساعد “أبل” الصوتي سيري 2.0، الذي سيصل مع تحديث iOS 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع.

وبحسب التقرير، سيتمكن المستخدمون من تجربة النسخة الجديدة من سيري قبل الإطلاق الرسمي، وذلك عبر تثبيت النسخة التجريبية (Beta) من النظام، والتي من المتوقع أن تبدأ “أبل” بطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقًا للصحفي المتخصص في شؤون “أبل” مارك غورمان من وكالة “بلومبرغ”، فإن الإصدار التجريبي الأول من iOS 26.4 Beta سيتوفر خلال الأسبوع الذي يبدأ في 23 فبراير.

ماذا تقدم سيري 2.0؟

مع هذا التحديث، ستحصل سيري على قفزة نوعية في قدراتها، إذ ستتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي.

وسيتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي الإجابة عن استفسارات معقدة، مثل: “ما موعد حجزي في مطعم بينيهانا يوم الثلاثاء؟ دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم.

وتعيد هذه الميزة إلى الأذهان إعلانًا شهيرًا لشركة أبل قبل عامين، ظهرت فيه الممثلة البريطانية بيلا رامزي، حيث استعانت بسيري للتعرف على شخص التقت به سابقًا.

إلا أن الإعلان سُحب لاحقًا بعد تأجيل إطلاق سيري 2.0.

ذكاء اصطناعي أقوى خلف الكواليس

سيعتمد سيري 2.0 على نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم Apple Foundation Model (AFM) v10، وهو نموذج ضخم مكوّن من 1.2 تريليون مُعامل، تم تطويره بالتعاون مع غوغل ضمن صفقة تُقدّر بنحو مليار دولار، ويستند إلى تقنيات جيميني 3.

كما ستظهر للمرة الأولى قدرات الوكيل الذكي، التي تسمح لسيري بتنفيذ مهام كاملة بدل الاكتفاء بالإجابات، مثل العثور على صورة رخصة القيادة وإرسالها تلقائيًا إلى شركة التأمين.

ما الذي لن يأتي الآن؟

رغم هذه التحسينات، فإن النسخة التي تحوّل سيري إلى روبوت محادثة تفاعلي شبيه ب شات جي بي تي وجيميني لن تصل قبل iOS 27.

ومن المتوقع الكشف عنها خلال مؤتمر “أبل” للمطورين WWDC هذا الصيف، مع إتاحة نسخة تجريبية في يونيو.

كيف تحصل على iOS 26.4 Beta؟

لمن يرغب بتجربة سيري 2.0 مبكرًا، يمكن التسجيل في برنامج “أبل” التجريبي عبر موقع beta.apple.com، مع الانتباه إلى أن النسخ التجريبية قد تحتوي على أخطاء تقنية وتؤثر على عمر البطارية.

وبعد التسجيل، يمكن التوجه إلى: الإعدادات > عام > تحديث البرامج > تحديثات بيتا.

ثم اختيار iOS 26 Developer Beta، خاصة أن آبل لم تعد تفرض رسومًا على حسابات المطورين.

ومع إطلاق iOS 26.4 Beta 1، سيكون المستخدمون من أوائل من يختبرون الجيل الجديد من سيري قبل طرحه رسميًا.

العربيه نت