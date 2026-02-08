ترامب يعلن عن اجتماع “بالغ الأهمية” مع عصفورة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أنه التقى رئيس هندوراس، نصري عصفورة، في مقر إقامته مارالاغو في بالم بيتش، متحدثا عن شراكة أمنية وثيقة بين البلدين.

وقال ترامب إن البلدين تربطهما شراكة وثيقة في مجال الأمن، ويعملان معا على “مكافحة عصابات المخدرات الخطيرة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وأفراد العصابات من الولايات المتحدة”.

وفي منشور له عبر منصة “تروث سوشيل”، قال ترامب إنه بمجرد أن منحت نصري عصفورة تأييدي فاز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس.

وقد أدى السياسي ورجل الأعمال المحافظ اليمين الدستورية رئيسا لهندوراس الشهر الماضي، بعد انتخابات حامية الوطيس شابتها اتهامات بالتزوير وتوترات سياسية غذاها التدخل الأمريكي، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وكان ترامب أعلن دعمه الصريح للمرشح اليميني نصري عصفورة خلال الانتخابات الرئاسية في هندوراس عام 2025، واصفا إياه بـ”الحليف القوي” لمواجهة “تجار المخدرات الشيوعيين” في المنطقة.

وفاز عصفورة بالانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2025 بعد منافسة شديدة، وتعهد بقطع العلاقات مع فنزويلا، مما عزز التحالف مع إدارة ترامب.

ويعد هذا التحالف جزءا من استراتيجية أوسع لترامب لتعزيز نفوذه في أمريكا الوسطى عبر حلفاء يمينيين.

