ليس هاتفاً.. جهاز “ستارلينك” محمول من إيلون ماسك

في وقت يتزايد فيه شعور كثير من عشاق التقنية بأن الهواتف الذكية أصبحت مملة ومتشابهة، مع تصاميم متقاربة لا تختلف سوى في الحجم والمواصفات، يواصل إيلون ماسك السباحة عكس التيار، باحثًا عن أفكار تتحدى الشكل التقليدي للأجهزة المحمولة.

“سبيس إكس” تطور جهازًا محمولًا خاصًا بها

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “رويترز” نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، تعمل شركة “سبيس إكس” على تطوير جهاز محمول خاص بها، يهدف إلى الاتصال مباشرة بشبكة “ستارلينك” للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، في خطوة قد تفتح الباب أمام فئة جديدة من الأجهزة المحمولة، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” واطلعت عليه “العربية Business”.

ورغم هذه التقارير، سارع الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إلى نفي أن يكون الجهاز هاتفًا ذكيًا تقليديًا، إذ كتب عبر منصة “إكس”: “نحن لا نطوّر هاتفًا”.

لكنه في المقابل لم ينفِ وجود جهاز قيد التطوير، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام التكهنات.

ليس هاتفًا.. ولكن ماذا يكون؟

حتى الآن، لا تتوافر أي تسريبات حول شكل الجهاز أو طريقة استخدامه، لكن ماسك كان قد ألمح في وقت سابق إلى أن فكرة “هاتف ستارلينك” ليست مستبعدة تمامًا، مؤكدًا أن أي جهاز من هذا النوع سيكون مختلفًا جذريًا عن الهواتف الحالية.

وأوضح ماسك أن رؤيته تتمثل في جهاز مُحسّن بالكامل لتشغيل الشبكات العصبية بأعلى كفاءة طاقة، في إشارة إلى تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا على الجهاز نفسه، دون الاعتماد الكامل على السحابة.

وتنسجم هذه الفكرة مع استحواذ “سبيس إكس” مؤخرًا على شركة xAI، المملوكة لماسك، والتي تقف خلف روبوت الدردشة غروك.

وفي هذا السياق، يبدو إطلاق جهاز يجمع بين الاتصال الفضائي عبر “ستارلينك” وإمكانيات الذكاء الاصطناعي ل غروك خطوة منطقية ضمن استراتيجية ماسك.

وليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها “سبيس إكس” عالم الاتصال المحمول، إذ سبق أن عقدت شراكة مع “تي – موبايل” في الولايات المتحدة لتوفير اتصال “ستارلينك” مباشرة إلى الهواتف على شبكة الشركة.

موجة أجهزة الذكاء الاصطناعي أولًا

طموحات “سبيس إكس” و”xAI” لا تأتي بمعزل عن توجه أوسع في قطاع التقنية، حيث تسعى شركات عدة إلى تطوير أجهزة تضع الذكاء الاصطناعي في صلب التجربة.

فشركة OpenAI تعمل مع المصمم الشهير جوني آيف على جهاز غامض، فيما تشير تقارير إلى أن “أبل” تدرس إطلاق جهاز يشبه دبوس ذكاء اصطناعي.

ورغم الحماس المحيط بهذه المشاريع، لا يزال الشك قائمًا بعد فشل تجارب سابقة مثل “Humane AI Pin”.

ومع ذلك، يبقى الرهان مفتوحًا على أن يتمكن إيلون ماسك من تقديم جهاز مختلف، قد يثبت أن المستقبل لا يمر بالضرورة عبر هاتف ذكي تقليدي.

