“غوغل” تحذّر: مليار مستخدم أندرويد مهددون بالاختراق

أطلقت شركة غوغل تحذيرًا لافتًا لمستخدمي نظام أندرويد، مؤكدة أن نحو 40% من هواتف أندرويد حول العالم باتت عرضة لهجمات برامج خبيثة وبرامج تجسس حديثة، في ظل توقف الدعم الأمني عنها.

وبحسب الشركة، فإن المستخدمين الذين يقعون ضمن هذه الفئة مطالبون بالترقية إلى هاتف جديد في أقرب وقت ممكن.

42% من هواتف أندرويد خارج الحماية

تكمن المشكلة الرئيسية في أن “غوغل” لم تعد تصدر تحديثات أمنية للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 12 أو أقدم.

وهذا يعني أن الأجهزة التي طُرحت في عام 2021 وما قبله لم تعد محمية من أحدث التهديدات الإلكترونية، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” واطلعت عليه “العربية Business”.

وتُظهر أرقام توزيع إصدارات أندرويد أن 57.9% فقط من الهواتف تعمل بنظام أندرويد 13 أو أحدث، ما يعني أن 42.1% من أجهزة أندرويد أصبحت فعليًا مكشوفة أمام الهجمات.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم يعادل نحو مليار مستخدم حول العالم، وهو رقم لم يتغير منذ نهاية ديسمبر الماضي.

ويرجع هذا الوضع، بحسب مراقبين، إلى مشكلة تجزئة نظام أندرويد، إذ تطور “غوغل” النظام بينما تتولى عشرات الشركات تصنيع الهواتف، على عكس “أبل” التي تتحكم في النظام والأجهزة معًا، ما يسمح لها بتحديث موحد وسريع.

أرقام صادمة لتحديثات أندرويد

وتكشف البيانات أن نسبة ضئيلة جدًا من المستخدمين تعمل بأحدث إصدار من النظام:

– أندرويد 16: 7.5%.

– أندرويد 15: 19.3%.

– أندرويد 14: 17.2%.

– أندرويد 13: 13.9%.

في المقابل، فإن الأجهزة التالية لم تعد تتلقى أي تحديثات أمنية:

– أندرويد 12: 11.4%.

– أندرويد 11: 13.7%.

– أندرويد 10: 7.8%.

– أندرويد 9: 4.5%.

– أندرويد 8: 2.3%.

وبالمقارنة، تُظهر بيانات “StatCounter” أن iOS 26 يعمل على نحو 50% من أجهزة آيفون، بينما يعمل الإصدار السابق iOS 18 على 40% منها، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين النظامين.

“غوغل”: الحل هو هاتف جديد

وتؤكد “غوغل” أن المستخدمين الذين لا يمكنهم الترقية إلى أندرويد 13 أو أحدث ينبغي عليهم التفكير جديًا في شراء هاتف جديد.

ولا تشترط الشركة شراء هاتف رائد مرتفع السعر، إذ يمكن لهاتف متوسط الفئة أن يكون خيارًا آمنًا طالما يدعم الإصدارات الحديثة من أندرويد ويتلقى تحديثات شهرية.

وفي المقابل، تشير “غوغل” إلى أن خدمة Google Play Protect لا تزال توفر حماية أساسية للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 7 فما فوق، من خلال تحديثات تعريفات البرامج الخبيثة والفحص اللحظي.

لكن الشركة توضح أن ذلك لا يعوّض غياب التحديثات الأمنية للنظام نفسه.

مخاطر حقيقية على البيانات والأموال

وتحذر “غوغل” من أن تجاهل هذه المشكلة قد يعرّض المستخدمين لمخاطر جسيمة، إذ يمكن للهجمات الخبيثة سرقة بيانات تسجيل الدخول إلى التطبيقات الحساسة، مثل الحسابات البنكية وخدمات التداول، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة.

وفي ظل هذا الواقع، يجد نحو مليار مستخدم أندرويد أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار باستخدام هاتف قديم مع مخاطر أمنية متزايدة، أو الالتزام بنصيحة “غوغل” وشراء هاتف جديد يضمن الحماية وتحديثات الأمان المستمرة.

