كم بلغ عدد سكان قطر في يناير 2026؟

\u0623\u0639\u0644\u0646 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0637\u0646\u064a \u0644\u0644\u062a\u062e\u0637\u064a\u0637 \u0623\u0646 \u0625\u062c\u0645\u0627\u0644\u064a \u0639\u062f\u062f \u0627\u0644\u0633\u0643\u0627\u0646 \u0641\u064a \u062f\u0648\u0644\u0629 \u0642\u0637\u0631 \u0641\u064a \u064a\u0646\u0627\u064a\u0631 2026 \u0628\u0644\u063a 3,374,660 \u0646\u0633\u0645\u0629.\r\n\r\n\u0648\u0642\u062f \u0633\u062c\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u064b \u0628\u0646\u0633\u0628\u0629 %6.4 \u0645\u0642\u0627\u0631\u0646\u0629 \u0645\u0639 \u064a\u0646\u0627\u064a\u0631 2025.\r\n\r\n\u0627\u0644\u0634\u0631\u0642 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0631\u064a\u0629