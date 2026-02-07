عالمية

كم بلغ عدد سكان قطر في يناير 2026؟

قطر

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن إجمالي عدد السكان في دولة قطر في يناير 2026 بلغ 3,374,660 نسمة.

وقد سجل التعداد ارتفاعاً بنسبة %6.4 مقارنة مع يناير 2025.

