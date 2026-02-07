“شات جي بي تي” يفقد بريقه مع تقدم “جيميني” ومنافسين آخرين

يبدو أن تفوق “شات جي بي تي” المبكر بين المستخدمين الأفراد يتضاءل مع اقتراب منافسيه، مثل “جيميني” من شركة غوغل، من حصته في سوق التطبيقات والويب، وهو تحول قد يعقد خطط “أوبن إيه آي” المعلنة لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام.

انخفضت الحصة السوقية لتطبيق “شات جي بي تي” من 69.1% في يناير 2025 إلى 45.3% في 2026، وفقًا لبيانات شركة “Apptopia” المتخصصة في بيانات تطبيقات الهواتف المحمولة.

وفي الفترة نفسها، تُظهر البيانات أن تطبيق “جيميني” زادت حصته السوقية من 14.7% إلى 25.2%، وشهد أيضًا تطبيق “غروك” التابع لإيلون ماسك نموًا سريعًا، حيث وصل إلى أكبر حصة سوقية له حتى الآن عند 15.2%، مرتفعًا من 1.6% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير لمجلة “فورتش”، اطلعت عليه “العربية Business”.

لم تتأثر حصة تطبيق “شات جي بي تي” في السوق فحسب، بل حقق المنافسون مكاسب في حركة مرور الويب أيضًا. وبحسب بيانات حركة مرور الويب من شركة سيميلارويب، فقد قلّصت الصفحة الرئيسية لجيميني على الويب الفجوة بشكل ملحوظ مع نظيرتها الخاصة بشات جي بي تي في ديسمبر 2025، مسجلةً زيادة في حركة المرور بنسبة 28.38%، بينما انخفضت حركة مرور “شات جي بي تي بنسبة 5.59%.

وتشير البيانات الأولية إلى أن صفحة “جيميني” تجاوز ملياري زيارة شهرية لأول مرة في يناير 2026، وفي حين تعافت صفحة “شات جي بي تي” بعد شهرين متتاليين من التراجع، فهي لا تزال دون ذروتها في أكتوبر 2025.

ويوم الأربعاء، خلال مكالمة أرباح الربع الرابع لشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، كشف الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أيضًا أن “جيميني” تجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريًا، بزيادة عن 650 مليونًا في الربع السابق. وفي حين من المرجح أن يحتفظ “شات جي بي تي” بالصدارة مع تقديرات تشير إلى 810 ملايين مستخدم نشط شهريًا في أواخر عام 2025، فإن الفجوة تتقلص بسرعة.

في حين تكشف بيانات حركة مرور التطبيقات والويب عن اتجاهات مهمة في تبني المستهلكين، فهي تعكس جزءًا فقط من الصورة عندما يتعلق الأمر بالسوق الأوسع للذكاء الاصطناعي.

وبينما قد يكون بعض مستخدمي التطبيقات من الأشخاص الذين يستخدمون روبوتات الدردشة في مهام العمل، سواءً بطرق مُصرّح بها أو ك”ذكاء اصطناعي غير رسمي”، فقد يستخدمون هذه التطبيقات أيضًا لأغراض شخصية. ولا تشمل البيانات استخدام واجهة برمجة التطبيقات، وهي الطريقة المفضلة للمؤسسات لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمتها.

على صعيد المؤسسات، تُظهر شركة أنثروبيك زخمًا ملحوظًا. وبحسب بيانات استطلاع أجرتها شركة مينلو فنتشرز، وهي أحد المستثمرين في “أنثروبيك”، تستحوذ “أنثروبيك” على نحو ثلث سوق المؤسسات، مقارنةً بـ 25% لشركة أوبن إيه آي ونحو 20% لغوغل.

