أول عملية زراعة وجه كامل من متبرعة تلقت الموت الرحيم تثير الجدل فى إسبانيا

نجح فريق من أكثر من 100 متخصص فى مستشفى Vall d’Hebron فى برشلونة الإسبانية بإجراء أول عملية زراعة وجه كامل باستخدام نسيح متبرعة اختارت أن تموت بطريقة الموت الرحيم.

وأشارت صحيفة إكوفيرا الإسبانية إلى أن المرأة التي أُجريت لها العملية هي امرأة فقدت أنسجة كبيرة من وجهها بسبب عدوى شديدة وتلف فى العضلات والعظام، وخضعت لجراحة دقيقة استغرقت عدة ساعات، شملت زرع الجلد والعضلات والأعصاب وحتى الأوعية الدموية الدقيقة.

عملية معقدة

وأكد الفريق الطبي أن العملية كانت معقدة جدا بسبب الحاجة لمطابقة النسيج المزروع مع متطلبات جسم المريض، وضمان إعادة الوظائف الحيوية مثل التنفس والكلام والقدرة على البلع. وهذه العملية تفتح آفاقًا جديدة في الجراحة الترميمية وعلاج الحالات المستعصية من فقدان أو تشوه الوجه، وتسلط الضوء على أهمية تبرع المتوفين الذين تلقوا الموت الرحيم في إنقاذ حياة الآخرين.

قفزة فى تاريخ الطب الحديث

ووصف الدكتور رامون مارتى، مدير الفريق الجراحى، العملية بأنها قفزة هائلة فى تاريخ الطب الحديث، مؤكدا أن الشفاء التدريجى للمريضة بدأ بالفعل، مع مراقبة دقيقة لوظائف الأعصاب وعضات الوجه. وفتحت العملية الباب لمناقشات أخلاقية وقانونية حول استخدام أعضاء متوفين بعد الموت الرحيم ، لكنها أظهرت أنه يمكن إنقاذ أرواح آخرى بطرق لم تكن ممكنه من قبل.

