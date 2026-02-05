تطبيق جيميني من “غوغل” يتجاوز 750 مليون مستخدم شهريًا

واصل تطبيق جيميني، روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي من “غوغل”، تسجيل نمو متسارع، بعدما تجاوز عدد مستخدميه النشطين شهريًا حاجز 750 مليون مستخدم، وفق نتائج الربع الرابع من عام 2025 التي أعلنتها الشركة.

ويعكس هذا الرقم تسارع وتيرة تبني المستخدمين لتطبيق جيميني، الذي نجح خلال فترة قصيرة في فرض نفسه كلاعب رئيسي في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكانت “غوغل” قد كشفت في الربع السابق أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا بلغ 650 مليونًا، ما يشير إلى قفزة لافتة خلال أشهر قليلة، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

وللمقارنة، أعلنت شركة ميتا أن مساعدها الذكي Meta AI يقترب من 500 مليون مستخدم شهريًا، في حين لا يزال جيميني متأخرًا بفارق بسيط عن منافسه الأكبر شات جي بي تي، الذي يُقدّر عدد مستخدميه بنحو 810 ملايين مستخدم بنهاية 2025.

إطلاق جيميني 3 يدفع النمو

وجاء الإعلان عن هذا الرقم بعد إطلاق جيميني 3، الإصدار الأحدث من نموذج “غوغل” للذكاء الاصطناعي، والذي تصفه الشركة بأنه الأكثر تطورًا حتى الآن، مع إجابات تتمتع بمستوى غير مسبوق من العمق والدقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، إن إدخال جيميني 3 ضمن وضع الذكاء الاصطناعي شكّل عاملًا إيجابيًا ومحفزًا للنمو، مؤكدًا أن مواصلة الاستثمار والتطوير ستضمن الحفاظ على هذا الزخم.

اشتراك أرخص لجذب المستخدمين

وفي خطوة لتعزيز الانتشار، طرحت غوغل مؤخرًا خطة اشتراك جديدة منخفضة التكلفة تحت اسم Google AI Plus بسعر 7.99 دولار شهريًا، في محاولة لجذب شريحة أوسع من المستخدمين الباحثين عن حلول أقل تكلفة.

وأشارت الشركة إلى أن الخطة طُرحت حديثًا جدًا، ولم يكن لها تأثير بعد على نتائج الربع الحالي.

وقال فيليب شيندلر، كبير مسؤولي الأعمال في غوغل، خلال مكالمة مع المستثمرين: “نركز على الجمع بين النسخة المجانية والاشتراكات المدفوعة، ونشهد نموًا قويًا للغاية”.

أرقام قياسية لشركة غوغل

ويأتي نمو جيميني في وقت تحقق فيه شركة ألفابت، المالكة ل “غوغل”، أداءً ماليًا قويًا، بعدما تجاوزت إيراداتها السنوية 400 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها، وهو إنجاز تعزوه الشركة جزئيًا إلى التوسع المتسارع في أعمال الذكاء الاصطناعي.

كما كشفت “غوغل” مؤخرًا عن الجيل الجديد من معالجاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي TPU تحت اسم Ironwood، في خطوة تهدف إلى منافسة رقاقات شركة إنفيديا المسيطرة على هذا القطاع.

وقال بيتشاي في بيان النتائج: “إطلاق جيميني 3 كان محطة مفصلية، ولدينا زخم قوي. نماذجنا الأساسية مثل جيميني تعالج أكثر من 10 مليارات رمز في الدقيقة عبر واجهات البرمجة، كما نما تطبيق جيميني إلى أكثر من 750 مليون مستخدم نشط شهريًا، فيما سجل محرك البحث أعلى استخدام على الإطلاق، مدفوعًا بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي”.

ويؤكد هذا التطور أن سباق الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا لا يزال في ذروته، مع احتدام المنافسة على جذب المستخدمين حول العالم.

