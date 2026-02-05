الخارجية الروسية: نقل اليورانيوم من إيران لا يزال مطروحا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن نقل اليورانيوم من إيران لا يزال مطروحًا، ومن حق طهران وحدها اتخاذ القرار.

وقالت الخارجية الروسية، إنها تأمل اتخاذ خطوات خلال المحادثات الإيرانية الأمريكية، الجمعة، لمنع مزيد من التصعيد.

و في ذات السياق، أفاد مسؤولان أمريكيان بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران اليوم الأربعاء، بأنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان وتنسيق المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة، وذلك بحسب موقع “أكسيوس”.

ونظر المسؤولون الأمريكيون في طلب تغيير الموقع، لكنهم قرروا يوم الأربعاء رفضه.

وقال مسؤول أمريكي رفيع لـ”أكسيوس”: “أخبرناهم أن الأمر إما هكذا أو لا شيء، فقالوا: حسنا، إذا لا شيء”.

وذكر المسؤول أنه إذا كان الإيرانيون مستعدين للعودة إلى التنسيق الأصلي، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول الرفيع: “نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة، وإلا سيبحث الناس في خيارات أخرى”، في إشارة إلى تهديدات ترامب المتكررة بالقيام بعمل عسكري.

