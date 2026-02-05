طبيب يفند معتقدات حول فوائد العسل

أفاد الدكتور أندريه كوندراخين المحاضر في قسم علم الأدوية بمعهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة بيروغوف، أن العسل لا يمتلك أي خصائص فريدة مفيدة.

ويشير إلى أن إضافة العسل إلى الشاي الساخن غير مفيدة، لأن تسخينه يؤدي إلى تحلله إلى مواد قد يكون لها تأثير مسرطن. ويقول الطبيب:

“هناك أدلة على أن العسل يتحلل عند درجات الحرارة العالية إلى مواد قد تساهم في تطور السرطان، كما تدمر الحرارة معظم الفيتامينات، ويبقى منه فقط سكر الفركتوز.”

وينصح الطبيب مرضى السكري بتوخي الحذر عند تناول العسل، مؤكّدا أنه يمكن استهلاكه ضمن حدود معقولة، ويفضل في النصف الأول من اليوم. وأضاف:

“ينصح الشخص بحساب إجمالي استهلاكه من السكر. وبالطبع، يمكن تناول السكر إذا كان الشخص نشيطا، لأنه سيحرقه في العضلات بدلا من تخزينه.”

ويشير الطبيب إلى أن فكرة امتلاك العسل خصائص علاجية خاصة هي مجرد خرافة. لذلك يجب النظر إلى العسل كمنتج غذائي فقط، وليس كدواء. وأضاف:

“النحل لا يستخدم العسل للعلاج، بل يتغذى عليه طوال فصل الشتاء للبقاء على قيد الحياة. ونحن نتناوله للحصول على سعرات حرارية سريعة. وكان العسل في الماضي نوع السكر الوحيد الذي عرفه الإنسان.”

روسيا اليوم