فرنسا.. أطباء يصابون بالذهول خلال علاجهم حالة طارئة ويستدعون فرقة متفجرات للتعامل مع المريض

أصيب أطباء في مستشفى تولوز الفرنسي بالذهول خلال تدخل طبي عاجل بعد أن صادفهم ما لم يكن في الحسبان، ما دفعهم إلى استدعاء فرق متفجرات متخصصة للتعامل مع الموقف.

وتدخل الطاقم الطبي بمستشفى رانغويل في تولوز على وجه السرعة بعد أن وصل مريض يشكو من آلام حادة في منطقة المستقيم، ليكتشف الأطباء أثناء العملية الجراحية أنه أدخل قذيفة تعود للحرب العالمية الأولى طولها نحو 16 سنتيمترا وعرضها 4 سنتيمترات.

وأدى الاكتشاف غير المألوف إلى استنفار فرق إزالة المتفجرات، التي قامت بتأمين محيط المستشفى وتأكيد أن القذيفة، المؤرخة عام 1918، لا تشكل خطرا على الانفجار. وأشار مصدر قريب من التحقيق إلى أن المريض سيستجوب قريبا لتوضيح مصدر القذيفة، فيما أوضح المدعي العام في تولوز أنه لا توجد أي مخالفات قانونية، كون القذيفة معطلة وغير صالحة للاستعمال العسكري.

روسيا اليوم